Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in einen Kindergarten

Bargeld entwendet

Bedburg-Hau (ots)

In der Zeit von Mittwoch (13.12.2023) um 18:00 Uhr bis Donnerstag (14.12.2023) um 07:20 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Peter-van-de-Flierdt-Straße in Schneppenbaum ein. Sie entwendeten aus dem Büro des Kindergartens eine Geldkassette mit Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (ms)

