Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Reifenschaden vermutlich Ursache für Brand eines LKW-Anhängers

Pampow (ots)

Auf der B 321 in Pampow ist am Freitagmorgen der Anhänger eines LKW-Gespanns in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich gegen 07:30 Uhr an einer Ampelkreuzung auf der Umgehungsstraße. Während der Fahrt hatte offenbar ein defekter Reifen des Anhängers Feuer gefangen. Der Brand griff anschließend auf den Anhänger über. Dabei wurde der Anhänger und die aus Papier bestehende Fracht teilweise beschädigt. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand wenig später. Dem 45-jährigen LKW-Fahrer gelang es zwischenzeitlich noch, die LKW-Zugmaschine vom brennenden Anhänger abzukoppeln. Er blieb unverletzt. Am Fahrzeug und an der Fracht entstand ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Im Zuge der Löschmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die B 321 für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell