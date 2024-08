BPOLI-KN: Festnahme im Zug

Konstanz (ots) - Am 12. August 2024 soll es gegen 21:30 Uhr im Seehas auf der Strecke Singen - Konstanz zu einer Tätlichkeit gekommen sein. Dabei soll ein 62-jähriger Mann eine Frau nach deren Einstieg in den Zug versucht haben zu schlagen. Der Angriff konnte abgewehrt und ein Notruf abgesetzt werden. Auch gegen andere Reisende soll der Mann tätlich geworden sein. Der Tatverdächtige verließ am Haltepunkt Petershausen ...

