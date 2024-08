Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bahnstrom - Achtung vor 15.000 Volt

Konstanz (ots)

Allein die Nähe zu ihr kann lebensgefährlich sein: Die stromführende Oberleitung auf elektrifizierten Bahnstrecken birgt großes Gefahrenpotenzial, wenn man sich ihnen unvorsichtig nähert. Bereits beim Unterschreiten des Mindestabstands von 1,50 - 2,00 Metern kommt es hier zu Spannungsüberschlägen, welche zumeist zu tödlichen Verletzungen führen. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz warnt nachdrücklich vor der 15.000 Volt führenden Oberleitung, der sich immer wieder Personen zum Beispiel durch das Klettern auf abgestellte Zugwaggons nähern. Eine weitere Gefahr bergen die Leitungen an Bahnübergängen: speziell am Untersee des Bodensees, zwischen Konstanz und Radolfzell, befinden sich mehrere Bahnübergänge in Seenähe. Gerade in der Sommerzeit schleppen zahlreiche Segler ihre Boote über die Übergänge zum Seeufer. Kleinere Segelboote kommen bei aufgestellten Masten den Oberleitungen dabei gefährlich nahe, was zu einem Lichtbogen führen kann. Deshalb gilt auch hier besondere Vorsicht. An verschiedenen Gefahrenstellen warnt die Bundespolizei zudem mit Bannern vor den stromführenden Leitungen und appelliert an die Menschen, achtsam zu sein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell