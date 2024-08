Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Reizstoff am Bahnhof versprüht

Konstanz (ots)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Bundespolizeiinspektion Konstanz gegen einen 41-jährigen deutschen Staatsbürger.

Am Samstag, den 10. August 2024, kam es am Bahnhof Konstanz laut Zeugen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei soll der Beschuldigte ein Pfefferspray eingesetzt haben, mit dem er die Geschädigten im Gesicht getroffen und starke Schmerzen verursacht haben soll. Die mit dem Reizstoff in Kontakt gekommenen Personen wurden von einem anwesenden Rettungsdienst mit einer Augenspülung behandelt.

Das Reizstoffsprühgerät wurde von der Bundespolizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

