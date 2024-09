Polizei Gütersloh

POL-GT: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In Höhe des Kreisverkehrs Bahnhofstraße / Ringstraße kam es Montagmorgen (02.09., 08.57 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger E-Bike-Fahrer befuhr den Kreisverkehr aus in Richtung Ringsraße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mazda einer 56-jährigen Frau aus Herzebrock-Clarholz, welche aus der Bahnhofstraße in den Kreisverkehr einfuhr. Der E-Bike-Fahrer aus Rheda-Wiedenbrück stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die Mazda-Fahrerin blieb unverletzt.

