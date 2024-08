Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sicherheitskooperation: Personenkontrollen in der Innenstadt

Hamm-Mitte (ots)

Die Hammer Polizei führte am Freitag, 9. August, ab 20 Uhr einen Kontrolleinsatz in der Innenstadt durch. Im Rahmen der Sicherheitskooperation erhielt sie Unterstützung von Kräften des Kommunalen Ordnungsdienstes. Durch die deutliche Sichtbarkeit der Ordnungshüter wird das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger auch in den Abend- und Nachtstunden erhöht.

Im Bereich des Bahnhofviertels überprüften die Einsatzkräfte am späten Abend 32 Personen, zehn von ihnen wurden durchsucht und fünf erhielten einen Platzverweis wegen ruhestörenden Lärms.

Anschließend richtete sich der Fokus der Kontrollen auf Personengruppen u.a. aus der Poser-Szene, die sich auf dem Santa-Monica-Platz aufhielten. Im weiteren Einsatzverlauf wurde der Kontrollradius auf den Bereich rund um die Südstraße und den Ostring erweitert.

Insgesamt 72 Personen überprüften die Kontrollteams, gegen 44 von ihnen leiteten die Einsatzkräfte Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Verstößen gegen die Straßen- und Anlagenordnung der Stadt Hamm ein. Gegen 24 weitere Personen wurden Platzverweise ausgesprochen.

Der Einsatz endete gegen 3.15 Uhr. Straftaten stellten die Einsatzkräfte erfreulicherweise nicht fest.(hei)

