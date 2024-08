Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch und Diebstahl von Kabel

Lachen-Speyerdorf (ots)

Unbekannte brachen vermutlich im Zeitraum von Freitag, 02.08.2024 bis Sonntag, 04.08.2024, in eine Baustelle in der Pestalozzistraße (Städtische Kindertagesstätte) in Lachen-Speyerdorf ein und entwendeten mehrere Meter Kupferkabel und ein 50m langes Beleuchtungskabel, das sich außerhalb der Baustelle befand. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die in der Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich bei der Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell