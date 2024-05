Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Schleuderndes Auto prallt in Gegenverkehr - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Auf der L 141 bei der Ausfahrt Lörrach-Ost ist am Dienstagmorgen, 07.05.2024, ein schleuderndes Auto in den Gegenverkehr geprallt. Kurz vor 08:00 Uhr hatte ein 25 Jahre alter Lieferwagenfahrer auf der nassen Straße die Kontrolle verloren. Der Lieferwagen prallte in einen entgegenkommenden Jeep und anschließend noch gegen eine Leitplanke. Die 37 Jahre alte Jeep-Fahrerin verletzte sich leicht und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Sowohl die beiden Insassen im Lieferwagen als auch ein im Jeep mitfahrendes 6-jähriges Kind blieben unversehrt. Die Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 15000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

