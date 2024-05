Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto kollidiert mit Fahrrad - Radler leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 07.05.2024, gegen 15:50 Uhr, ist in der Hauptstraße in Lörrach-Stetten ein Auto mit einem Fahrrad kollidiert. Die 68 Jahre alte Autofahrerin hatte die Hauptstraße aus der untergeordneten Kreuzstraße gequert und war dabei mit dem herannahenden 54 Jahre alten Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine sofortige medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Es entstanden Sachschäden von rund 2000 Euro am Auto und rund 100 Euro am Fahrrad.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell