Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fußgängerin übersehen und angefahren

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, den 05.08.2024, gg. 10:00 Uhr kam es in einem Innenhof in der Talstraße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 85-jährige Seniorin verletzt wurde. Sie ging mit ihrem Rollator hinter einem abgeparkten Fahrzeug vorbei. Der im Fahrzeug befindliche 52-jährige Fahrer übersah beim Ausparkten rückwärts die Seniorin und fuhr sie leicht an. Beim Sturz zog sie sich leichte Verletzungen an Schulter, Knie und Unterarm zu. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich.

