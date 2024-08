POL-PDNW: Unfall mit verletzten Personen

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag (02.08.2024, 17:30 Uhr - 18:30 Uhr) parkte eine 26-Jährige ihren PKW (Hyundai Grand Starex) am Straßenrand in der Budapester Straße. Als sie zu ihrem zum Auto zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am Fahrzeugheck rechts fest. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt, ...

