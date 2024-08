Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Obrigheim (ots)

Am Samstag (03.08.2024, 06:45 Uhr - 12:30 Uhr) parkte eine 26-Jährige ihren PKW (Seat Ibiza) am Straßenrand in der Grünstadter Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Frontstoßstange links sowie dem Kotflügel fest. Vermutlich streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug das Auto der 26-Jährigen und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefonnummer 06359-93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

