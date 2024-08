Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Sperrung der Richtungsfahrbahn Mannheim auf der BAB 6 nach schwerem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Falschfahrers

Heßheim (ots)

Am Montag, den 05.08.2024, ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim ca. 50 Meter vor dem AK Frankenthal ein schwerer Verkehrsunfall, der mutmaßlich durch einen Falschfahrer verursacht wurde. Ein 90-jähriger PKW-Fahrer, männlich, Fahrzeug Mercedes-Benz, VS-Kennzeichen, fuhr nach ersten Ermittlungen an der Anschlussstelle Frankenthal-Nord, auf die Richtungsfahrbahn Mannheim der BAB 6 entgegen der Fahrtrichtung auf. Auf dem linken Fahrstreifen kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß mit einem ordnungsgemäß in Richtung Mannheim fahrenden Transporter, DB, polnisches Kennzeichen. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden sowohl der Fahrer des falsch aufgefahrenen Fahrzeugs, als auch seine 88-jährige Beifahrerin schwer verletzt, wobei diese sich nicht alleine aus dem Fahrzeug befreien konnte und durch die hinzugerufene Feuerwehr befreit werden musste. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in Kliniken zur weiteren Behandlung eingeliefert. Mit dem Ableben ist nach erster Auskunft der Notärzte nicht zu rechnen. An beiden Fahrzeugen entsandt wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf ca. 20.000 Euro Die Richtungsfahrbahn Mannheim der BAB 6 war für ca. drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über den Durchfahrtsstreifen des Autobahnkreuzes an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Verkehrsteilnehmer, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim zu melden.

