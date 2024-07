Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (795) Messerangriff auf Frau und Tochter - Ermittler suchen weitere Zeugen

Hersbruck (ots)

Wie mit den Meldungen 762 und 766 berichtet, griff ein 40-jähriger Mann am vergangenen Donnerstagabend (18.07.2024) seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und die 15-jährige Tochter mit einem Messer an und verletzte diese schwer. Die Kriminalpolizei Schwabach sucht im Zuge der Ermittlungen weitere Zeugen.

Gegen 21:00 Uhr war es nahe dem Spielplatz in der Grünanlage am Hersbrucker Plärrer zu dem Messerangriff auf die beiden Frauen gekommen. Der 40-jährige Tatverdächtige flüchtete nach der Attacke zunächst zu Fuß, konnte jedoch kurze Zeit später von Einsatzkräften der Polizei in Hersbruck festgenommen werden.

Zwischenzeitlich befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln gegen den 40-Jährigen unter anderem wegen versuchten Mordes. In diesem Zusammenhang sucht die Mordkommission der Kriminalpolizei Schwabach weitere Zeugen. Personen, die sich zur Tatzeit im Umfeld der betroffenen Grünanlage aufgehalten haben, kommen als wichtige Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad / mc

