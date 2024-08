Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bedrohung auf Kerwe - Zeugenaufruf

Hertlingshausen (ots)

Die Polizei bittet zur Tataufklärung um Ihre Mithilfe: Am Sonntag, 04.08.2024 um 19:35 Uhr, kam es auf der Hertlingshausener Kerwe zu einer Bedrohung mit Messer zum Nachteil mehrerer Kerwegäste. Der 31-jährige Beschuldigte, welcher ohne festen Wohnsitz ist, konnte durch einen Kerwegast überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Wer kann etwas zum Tathergang sagen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt, Telefonnummer 06359-93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.

