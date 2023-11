Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

USLAR, (go), OT KAMMERBORN, SOLLINGSTRASSE, (KREUZUNG BUCHENBERG/SOLLINGSTRASSE), zwischen Donnerstag, dem 09.11.2023, 11:00 Uhr und Sonntag, dem 19.11.2023, 15:00 Uhr. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte eine Hauseingangstür von einem Mietobjekt einer 60 jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell