Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer in gastronomischen Betrieb in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Montagabend (02.09., 19.20 Uhr) brannte ein gastronomischer Betrieb am Stohlmannplatz. Der vorrübergehend geschlossene Betrieb stand beim Eintreffen der Rettungskräfte in Flammen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Weitere Räumlichkeiten in dem Haus wurden nicht beschädigt. Die Ermittlungen zu der Brandursache sind eingeleitet worden. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 50.000 Euro.

