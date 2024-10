Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Festnahmen nach Einbruchsversuch in Mölln

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

11. Oktober 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.10.2024 Mölln

Aufgrund der Angaben eines aufmerksamen Nachbarn, konnten gestern Abend (10.10.2024) in Mölln zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen werden.

Gegen 23.00 Uhr beobachtet ein Nachbar in der Brauerstraße in Mölln, zwei verdächtige Personen, die sich an einem Wohn- und Geschäftsgebäude aufhielten. Der Zeuge beobachtete, wie einer der beiden Täter seitlich des Hauses Schmiere stand, während der andere versuchte zwei Fenster im Erdgeschoss gewaltsam zu öffnen. Da dies misslang, flohen sie vom Tatort.

Der Hinweisgeber informierte umgehend die Beamten über Notruf, schilderte seine Beobachtungen und beschrieb die beiden Tatverdächtigen.

Nur kurze Zeit später und in unmittelbarer Nähe des Tatortes fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Madza auf, so dass dieser angehalten und die zwei Fahrzeuginsassen einer Kontrolle unterzogen wurden.

Die zwei 23-jährigen Fahrzeugnutzer aus Lübeck, konnten aufgrund der sehr guten Personenbeschreibung durch den Hinweisgeber als Tatverdächtige für den Einbruchsversuch vorläufig festgenommen werden.

Im Fahrzeug führten sie diverses Einbruchswerkzeug mit sich. Dieses wurde beschlagnahmt.

Die beider Tatverdächtigen kamen nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen versuchten Diebstahls in einem besonderen schweren Fall mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß.

