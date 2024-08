Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nackt im Park

Nordhausen (ots)

Ein unbekannter Mann frönte in der Nacht von Montag zu Dienstag seinem Freikörperkult in der Karl-Meyer-Straße in Nordhausen. Nach Angaben eines Anrufers betrat der Nudist in der weiteren Folge den naheliegenden Förstemannpark und verschwand im Dunkeln. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen konnten den nackten Mann nicht aufgreifen. Der Einsatz wurde nach einer Absuche in dem betreffenden Park beendet, zumal sich auch keine weiteren Bürger durch den Mann gestört fühlten.

