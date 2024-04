Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Brand in Hochhaus ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brannte es am Freitag (19.4.) gegen 8.30 Uhr in einer Wohnung im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im August-Metz-Weg. Daraufhin erfolgte die Alarmierung zahlreicher Rettungskräfte. Nach bisherigen Erkenntnissen mussten 22 Personen aus dem Gebäude gebracht werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand anschließend rasch unter Kontrolle und konnten so verhindern, dass das Gebäude oder weitere Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zwei 24 und 29 Jahre alte Bewohnerinnen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt, eine von ihnen kam zur Abklärung in ein Krankenhaus. Zum aktuellen Zeitpunkt sind alle fünf Wohnungen im fünften Obergeschoss nicht bewohnbar. Der Bauverein und die Stadt Darmstadt brachten die Bewohner anderweitig unter. Durch den Brand ist nach vorläufiger Einschätzung ein Schaden von mindestens 750.000 Euro entstanden. Die Brandursache ist zum derzeitigen Augenblick unklar und bedarf weiterer Ermittlungen durch das zuständige Kommissariat 10 der Kriminalpolizei Darmstadt.

