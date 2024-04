Nieder-Ramstadt (ots) - Eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Klingenteich" schreckte am Donnerstag (18.4.) gegen 22 Uhr aufgrund eines lauten Geräuschs in ihrem Haus auf. Als sie sich in ihre Küche begab, stellte sie fest, dass ihre Terrassentür eingeschlagen wurde. Umgehend alarmierten sie die Polizei, die die Täter jedoch nicht mehr finden ...

mehr