Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike überrollt und geflüchtet

Bielen (ots)

An einer Sportanlage in Bielen ereignete sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall. der Fahrer eines Nissan stieß zunächst gegen ein abgestelltes E-Bike und überrollte es in der weiteren Folge. Hierbei wurde das Fahrrad stark beschädigt. Anschließend entfernte sich der Pkw-Fahrer. Im Rahmen der Ermittlungen konnte er festgestellt werden und das Verfahren wegen der vorliegenden Verkehrsunfallflucht betrieben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell