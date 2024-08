LPI-NDH: Reifen platt gestochen

Bad Frankenhausen (ots) - In der Klosterstraße drohte am Montag gegen 00:50 Uhr ein 42-Jähriger gegenüber einer Passantin Straftaten an, welche mit ihrem Hund Gassi ging. Anschließend entfernte er sich mit einem Fahrrad. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser konnten den Mann wenig später stellen und die entsprechenden Anzeigen aufnehmen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

