LPI-NDH: Mann droht Passanten

Marolterode (ots) - Ein in der Hauptstraße parkender BMW wurde durch Unbekannte zerkratzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag 20 Uhr bis Sonntag 15 Uhr. Durch das Einwirken mit einem unbekannten Tatmittel auf das Fahrzeug wurde der Lack beschädigt. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden. Aktenzeichen: 0200279 Rückfragen bitte an: ...

mehr