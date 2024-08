LPI-NDH: Auto von Unbekannten zerkratzt

An der Schmücke (ots) - Ein 38-Jähriger befuhr am Samstag, den 03.08.2024, um 10:45 Uhr, mit seinem Pkw Seat die B 85 aus Richtung Bahnhof Heldrungen kommend in Richtung Gorsleben. Circa 300 m bis 400 m hinter dem Bahnübergang, in einer Linkskurve, kam ihm ein Pkw Mercedes B-Klasse entgegen. Der Pkw Mercedes kam hierbei auf die Gegenfahrbahn und es kam zu Kollision beider Außenspiegel. Der Mercedes entfernte sich ...

mehr