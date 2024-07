POL-WHV: Zum wiederholten Male ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren

Wilhelmshaven (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:30 Uhr, wurde ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Sande in der Ebkeriege in Wilhelmshaven kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Test auf Drogen verlief positiv. Auch hier wurde eine Blutentnahme angeordnet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 Wilhelmshaven Telefon: 04421 942-104 Außerhalb der ...

mehr