POL-RZ: Unfall bei Regen auf der A1

Ratzeburg (ots) - 09. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 08.10.2024 - Glinde Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Gestern Abend (09. Oktober 2024) kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Mühlenstraße in Glinde. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Gegen 22:30 Uhr meldeten Zeugen, dass sie eine verdächtige Person im Bereich einer Bäckerei ...

mehr