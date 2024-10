POL-RZ: Unfall im Autobahnkreuz der A24 und A1 führt zu starken Verkehrsbeeinträchtigung

Ratzeburg (ots) - 08. Oktober 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 07.10.2024 - Schönberg /RZ Gestern Vormittag (07.10.2024) kam es in der Straße Radeland in Schönberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner zwischen 07.45 Uhr und 13.20 Uhr aus und drangen über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das ...

mehr