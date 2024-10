POL-RZ: Zeugen nach Metalldiebstahl gesucht

Polizeidirektion Ratzeburg

09. Oktober 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.-07.10.2024 - Lauenburg

Letzte Woche kam es auf einer Baustelle in der Straße Weingarten in Lauenburg zu einem Diebstahl.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand stellten Bauarbeiter am Montag (07. Oktober 2024) gegen 07:30 Uhr fest, dass aus einem Abrisshaus Altmetall entwendet wurde. Aufgrund des langen Wochenendes, fanden seit Mittwoch (02. Oktober 2024), 16:30 Uhr keine Bauarbeiten statt. Der oder die Täter haben am Weingarten mit Werkzeug einen Bauzaun geöffnet und gelangten so auf die Baustelle. In einem ehemaligen Mehrfamilienhaus, welches zum Abriss vorbereitet wird, entwendeten sie Kupfer- und Messingrohre, die bereits in dem Haus gelagert wurden. Zusätzlich entwendeten sie Heizungsrohre aus dem gesamten Gebäude, nachdem sie diese von den Heizkörpern abgetrennt hatten. Die Schadenshöhe wird auf mehr als 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Bereich der Baustelle Weingarten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lauenburg unter der Telefonnummer: 04153/ 3071-0 oder per E-Mail: lauenburg.pst@polizei.landsh.de entgegen.

