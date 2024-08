Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240802.3 Plön: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Plön (ots)

Am späten Donnerstagabend kam es zu einer mutwilligen Beschädigung einer Baustellenampel an der vielbefahrenen B76. Gegen 23:30 Uhr wurden die Kabel aus einer Steuereinheit herausgerissen, wodurch die Ampel, die den Kreuzungsverkehr mit der Rodomstorstraße regelt, in den Notbetrieb stellte.

Trotz hohen Verkehrsaufkommens an der betroffenen Kreuzung kam es zu keinen Unfällen. Bisher konnten keinerlei Täterhinweise oder Spuren ermittelt werden, sodass nun die Bevölkerung um Mithilfe gebeten wird.

Das Polizeirevier Plön ermittelt im Fall eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeuginnen und Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Identität der Täter oder Täterinnen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04552/5005142 oder unter ploen.pr@polizei.landsh.de entgegen.

Ricarda Blucha

