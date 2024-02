LPI-SLF: Auffinden der vermissten Frau

Leutenberg / Rudolstadt (ots) - Im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen wurden folgende Trunkenheitsfahrten festgestellt: - Freitag, kurz vor 22 Uhr, ergab der freiwillige Atemalkoholtest bei einem 22-jährigen Audifahrer in Leutenberg 0,62 Promille. - Samstag, gegen 01.45 Uhr, ergab der freiwillige Atemalkoholtest bei einem 21-jährigen Opelfahrer in Rudolstadt 0,77 Promille. Gegen beide Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

