Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Teures E-Bike entwendet

Suhl (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Dienstagnachmittag entwendeten unbekannte Täter ein E- Bike aus einem Kellerabteil in der Straße "Rimbachhügel" in Suhl. Das E-Bike hat einen Wert von etwa 3.400 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0020449/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

