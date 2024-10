Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen und beteiligten Radfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Ratzeburg (ots)

11. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 07.10.2024 - Bad Oldesloe

Bereits am vergangenen Montag (07.10.2024), gegen 11.30 Uhr, kam es in der Ratzeburger Straße, auf dem Fahrradweg in Richtung Rethwischdorf, in Bad Oldesloe zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin stürzte und sich verletzte. Ein unfallbeteiligter Radfahrer entfernte sich.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein Radfahrer den Fahrradweg der Ratzeburger Straße, aus Richtung Berliner Ring kommend in Fahrtrichtung Rethwischdorf. In Höhe der Hausnummer 15 kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und einer in selbige Richtung, auf dem Gehweg nahe des Radweges, gehende 91-jährige Bad Oldesloerin.

Die Seniorin kam zu Fall, stürzte auf die angrenzende Fahrbahn der B208 und schlug mit ihrem Kopf auf dem Kantstein auf.

Der Radfahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Beschrieben werden konnte der Mann als 17 - 20 Jahre alt und ca. 1,83 groß. Er habe seine schwarzen Haare nach vorne gegelt getragen. Bekleidet war er mit einer weißen Jacke. Das von ihm benutzte Rad war silberfarbig.

Das Polizeirevier Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und nach dem unfallbeteiligten Radfahrer. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell