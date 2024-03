Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw überschlägt sich, Fahrer verletzt

Dielkirchen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17.30Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Rockenhausen mit seinem BMW die L 385 von Dielkirchen in Fahrtrichtung Gerbach. Hierbei war er möglicherweise etwas schneller als erlaubt unterwegs. Mutmaßlich beim Überfahren eines Steines auf der Fahrbahn verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches sich in der Folge überschlug und auf der Seite liegen blieb. An dem Pkw entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 5000 Euro belaufen. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell