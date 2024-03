Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Sekundenschlaf gegen die Hauswand gefahren

Rathskirchen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 06.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Rathsweiler. Ein 63-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis war nach eigenen Angaben kurz eingenickt und krachte mit seinem SUV in eine Hauswand. Die Hauswand wurde nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen, am SUV entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 18.000 Euro belaufen. Der Fahrer erlitt beim Aufprall Verletzungen und wurde vorsorglich im Krankenhaus untersucht./pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell