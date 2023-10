Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Grabschmuck

Bild-Infos

Download

Hermekeil (ots)

Am Friedhof in Hermeskeil wurde in der Nacht von Mittwoch dem 18.10.2023 - auf Donnerstag den 19.10.2023, Grabschmuck entwendet. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen konnte bei einem Tatverdächtigen ein silbernes Weihwasserbehältnis mit Deckel, ein Steinherz und eine kleine Steintafel mit Aufschrift "Dem Auge fern, dem Herzen nah" aufgefunden werden. Der Tatverdächtige räumte ein, diese am Friedhof in Hermeskeil entwendet zu haben. Unklar ist zur Zeit, ob die Gegenstände von einem oder eventuell zwei weiteren Gräbern entwendet wurden. Der Grabschmuck wurde sichergestellt und befindet sich bei der Polizei in Hermeskeil. Die Geschädigten können sich dort melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell