POL-PDTR: Wiederholter Aufbruch des Automaten am Wohnmobilstellplatz in Hermeskeil am Labachweg

Hermeskeil (ots) - Am 17.10.23 wurde in der Zeit von 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr ein Pkw auf dem Rewe-Parkplatz gegenüber des Rathauses in Hermeskeil mutwillig beschädigt. Durch den Eigentümer konnten eine Delle in der Fahrertür, sowie ein langer Kratzer an der hinteren linken Fahrzeugtür festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000EUR. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil ...

mehr