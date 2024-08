Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/B30 - In Baustelle gekracht

Am Montag war wohl ein Sekundenschlaf die Ursache für einen Unfall auf der B30 bei Ulm-Donaustetten.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr war ein 33-Jähriger auf der B30 in Fahrtrichtung Biberach unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Ulm-Donaustetten, im Bereich einer Baustelle, kam es zum Unfall. Wohl infolge eines Sekundenschlafs krachte er mit seinem Renault in die Absperrung der Baustelle. Dabei wurden fünf Warnbaken beschädigt. Die Polizei Ulm-West nahm den Unfall auf. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Schaden am Auto und der Verkehrseinrichtung ist, muss die Polizei noch ermitteln. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Hinweis der Polizei:

Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen für die Fahrer und Dritte. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

