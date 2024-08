Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Betrüger unterwegs

Am Donnerstag war bei Ingoldingen eine Teerkolonne unterwegs.

Gegen 14 Uhr bot ein Unbekannter einem Mann im Ortsteil Winterstettenstadt Asphaltierungsarbeiten in seinem Hofraum an. Der Mann stimmte dem Angebot des mutmaßlichen Kolonnenführers zu. Etwa eine halbe Stunde später kam eine Kolonne mit fünf Fahrzeugen. Die Arbeiter legten sofort los, nachdem der Kolonnenführer die Gesamtfläche berechnet hatte. Nachdem der Geschädigte bezahlt hatte rechnete er am Abend die Fläche nach. Er stellte dabei fest, dass er offensichtlich betrogen wurde. Denn die asphaltierte Fläche viel deutlich geringer aus. Der Mann erstattete daraufhin Anzeige. Der Polizeiposten Bad Schussenried hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten vermuten, dass die Unbekannten noch immer in der Umgebung unterwegs sind. Deshalb bittet die Polizei unter Tel. 07583/942020 um Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Teerkolonne machen können.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die augenscheinlich sehr günstig angebotenen Leistungen der Wanderarbeiter oft nicht fachgerecht und nicht mit der erhofften Qualität ausgeführt werden und Gewährleistungsansprüche im Nachgang in der Regel nicht eingefordert werden können. Nicht selten wird nach der Fertigstellung der Asphaltierungsarbeiten ein höherer Preis gefordert, als zunächst vereinbart worden war. Um sich vor späteren Schäden zu schützen rät die Polizei, derartige Angebote vorab genauestens zu prüfen und im Zweifelsfall nicht darauf einzugehen.

