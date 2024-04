Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung durch Graffiti

Zweibrücken (ots)

Zeit: 06.04.2024, 16:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Lanzstraße SV: Am Samstagmittag wurden durch eine Zeugin zwei Jugendliche gemeldet, die im Bereich der Lanzstraße in Zweibrücken auf eine Seitenmauer an der Autobahn Graffiti sprühten. Die beiden Jugendlichen wurden zweimal dabei beobachtet, wie sie in diesem Bereich schwarzes Graffiti sprühten. Durch die Streife der PI Zweibrücken konnten die beiden 16-jährigen Jugendlichen angetroffen und anhand der Personenbeschreibung zweifelsfrei identifiziert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell