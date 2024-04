Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Ladendiebstahl im Wasgau-Markt in der Bitscher Straße

Polizei Pirmasens (ots)

Am Freitag, 05.04.2024, gegen 19:30 Uhr, wollte eine ca. 18 bis 20-jährige männliche Person mit südländischen Aussehen, den Wasgau-Markt in der Bitscher Straße durch den Ein-/Ausgang mit einem Einkaufswagen voller Waren in einem Gesamtwert von über 524,32 Euro verlassen, ohne an der Kasse bezahlt zu haben. Als er darauf angesprochen wurde, erklärte er, die Waren an der Kasse bezahlen zu wollen. An der Kasse, als er die Waren bezahlen sollte, erzählte er dann, seine EC-Karte im Fahrzeug vergessen zu haben. Er ging zu einem grauen Opel Zafira mit französischem Kennzeichen, wo der angebliche Vater wartete. Dieser gab an, seine EC-Karte ebenfalls nicht dabei zu haben, sie aber holen wolle. Als der Sohn bis zur Rückkehr vor Ort verbleiben sollte, flüchtete der junge Mann zu Fuß und der Vater mit dem Opel. Es gibt Hinweise durch Mitarbeiter des Wasgau-Marktes, dass ähnliche Taten bereits in der Vergangenheit stattgefunden haben könnten. Die Ermittlungen zu dem Diebespaar dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell