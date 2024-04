Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Auto von Zeitungsausträger entwendet

Polizei Pirmasens (ots)

Am Samstag, 06.04.2024, gegen 04:30 Uhr, entwendete ein 34-jähriger Mann aus Pirmasens das Auto eines Zeitungsausträgers in Rodalben. Der Zeitungsausträger war mit seinem PKW in der Baumbuschstraße unterwegs gewesen. Dabei hatte er kurz das Auto mit laufendem Motor abgestellt. Diese kurze Zeitspanne nutzte der 34-jährige und entwendete das Fahrzeug. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug zwischen Rodalben und Pirmasens festgestellt und angehalten werden. Bei dem 34-jährigen Mann zeigten sich psychische Auffälligkeiten, weshalb er nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zum weiteren Verbleib in die Psychiatrie des Städtischen Krankenhauses gebracht wurde. |pips

