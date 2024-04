POL-PDPS: Einbruch in Gartenlaube

Polizei Pirmasens (ots) - Am Freitag, 05.04.2024, gegen 19:30 Uhr, wollte eine ca. 18 bis 20-jährige männliche Person mit südländischen Aussehen, den Wasgau-Markt in der Bitscher Straße durch den Ein-/Ausgang mit einem Einkaufswagen voller Waren in einem Gesamtwert von über 524,32 Euro verlassen, ohne an der Kasse bezahlt zu haben. Als er darauf angesprochen ...

