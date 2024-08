Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Albershausen - Mann flüchtet nach Unfall

Dank einer Zeugin ermittelte die Polizei am Montag nach einem Unfall in Albershausen den mutmaßlichen Verursacher.

Gegen 9.30 Uhr befuhr der Fahrer eines Fiat Ducato den Buchenweg. Der Mann soll beim rückwärts Ausfahren von einem Grundstück einen ordnungsgemäß geparkten VW gestreift haben, so eine Zeugin später der Polizei. Danach sei der Fahrer aus seinem Transporter ausgestiegen und habe den Schaden begutachtet. Ohne sich darum zu kümmern sei er weggefahren, so die Zeugin weiter. Anhand des Kennzeichens ermittelte die Polizei den mutmaßlichen 20-jährigen Verursacher schnell. Er muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Der Sachschaden an dem geparkten Auto beträgt rund 1.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Verursacherfahrzeug wird auf rund 250 Euro geschätzt.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

