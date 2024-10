Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus in Düren-Birkesdorf - Zeugen gesucht

Düren (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (25.10.2024), 15:00 Uhr, und Sonntag, (27.10.2024), 10:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Viktor-Schroeder-Weg in Düren-Birkesdorf.

Während die Bewohner verreist waren, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten sämtliche Wohnräume, indem sie diverse Schränke und Schubladen durchwühlten. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht festgestellt werden, was genau entwendet wurde.

Auf den Einbruch aufmerksam wurde ein Nachbar, der zuvor Hebelspuren an einem Fenster seines eigenen Hauses entdeckt hatte. Der Versuch, in das Haus des Nachbarn einzubrechen, war jedoch gescheitert. Aus Sorge schaute der aufmerksame Nachbar auch bei der betroffenen Familie nach dem Rechten, entdeckte die Einbruchsspuren und alarmierte umgehend die Polizei.

Die Beamten haben Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeileitstelle unter der Rufnummer 02421 - 946 6425 entgegen.

