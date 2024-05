Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sachbeschädigung durch Graffitis auf Universitätsgelände: Hinweise auf vier unbekannte Täter erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag zahlreiche Graffitis an einen Hörsaal und vor die Mensa auf dem Gelände der Kasseler Universität in der Arnold-Bode-Straße gesprüht. Zudem klebten die Täter Plakate mit Kleister an verschiedene Gebäudeteile, wurden hierbei aber gegen Mitternacht von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ertappt, woraufhin sie zu Fuß in die Moritzstraße und weiter in Richtung Mönchebergstraße flüchteten. Die Fahndung durch die alarmierte Polizei führte im Anschluss nicht mehr zum Erfolg. Die Plakate konnten zwar noch rückstandslos entfernt werden, durch die großflächigen Graffitis in schwarzer und weißer Farbe entstand aber ein hoher Schaden, der sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro beläuft. Die erkennbaren Schriftzüge wie "Free Gaza" thematisieren, wie auch die Plakate, den Nahostkonflikt. Bei den Tätern soll es sich um vier dunkel gekleidete Personen mit dunklen Basecaps gehandelt haben, die Rucksäcke trugen und Spraydosen dabeihatten. Ihre Plakate und den Kleistereimer ließen die Unbekannten zurück.

Aufgrund der erkennbar politischen Tatmotivation werden die weiteren Ermittlungen bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Die Kriminalbeamten suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell