Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkohol am Steuer: 32-Jähriger fährt am Holländischen Platz über rote Ampel und verursacht Unfall

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden von 16.000 Euro, bei dem ein 52-jähriger Autofahrer aus Fuldatal leicht verletzt wurde, führte am gestrigen Mittwochabend am Holländischen Platz in Kassel eine Fahrt mit Alkohol am Steuer. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war der Fuldataler gegen 19:30 Uhr mit seinem VW auf der Wolfhager Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung an der grünen Ampel nach links in die Holländische Straße abbiegen. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem vom Katzensprung kommenden und in Richtung Wolfhager Straße fahrenden Sprinter, der von einem 32-jährigen Mann aus Kassel gesteuert wurde. Nach Angaben von Zeugen war der Sprinterfahrer an der roten Ampel ungebremst in den Kreuzungsbereich eingefahren. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der VW herum und wurde, wie auch der Sprinter, im Frontbereich erheblich beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den verletzten 52-Jährigen brachten Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei dem Sprinterfahrer vernahmen die Polizisten an der Unfallstelle Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab anschließend über 2 Promille, weshalb dem 32-Jährigen auf dem Revier eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus ist er bisherigen Ermittlungen zufolge nicht im Besitz eines Führerscheins. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell