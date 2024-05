POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 17-Jährige ist wieder da

Kassel (ots) - Kassel-Jungfernkopf: Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch im Kornblumenweg in Kassel einen weißen BMW 640d gestohlen. Den Diebstahl seines auf einem Parkplatz abgestellten Pkw bemerkte der Eigentümer am heutigen Morgen um 7:20 Uhr. Die sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem Auto, Baujahr 2013, im Wert von knapp 30.000 Euro ...

