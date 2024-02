Polizei Aachen

POL-AC: Sachbeschädigung an über 200 Fahrzeugen - Staatsschutz ermittelt

Aachen (ots)

Unbekannte haben am Wochenende reihenweise Luft aus den Reifen von Fahrzeugen abgelassen. Die Klimaaktivisten von "Tyre Extinguishers" haben sich in einem Bekennerschreiben zu den Taten bekannt.

Unter anderem sind zwei Autohäuser von den Sachbeschädigungen betroffen: In einem Autohaus am Europaplatz wurden rund 200 Fahrzeuge beschädigt, in einem Autohaus an der Neuenhofstraße nach bisherigen Erkenntnissen 38. Mittlerweile liegen auch 6 Online-Anzeigen vor. Diese Taten sind über das gesamte Stadtgebiet verstreut, unter anderem gab es Taten in der Maria-Theresia-Allee und im Martelenberger Weg. Betroffen sind vor allem SUVs.

Der Staatsschutz der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. Videomaterial ist vorhanden und wird nun ausgewertet. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell